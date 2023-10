maandag 16 oktober 2023 om 15:31

Simone Velasco loopt geen serieuze blessures op bij val in Veneto Classic

Simone Velasco kan opgelucht ademhalen. De Italiaans kampioen heeft geen ernstige blessures overgehouden aan zijn valpartij in de Veneto Classic. Er zijn wel twee voortanden deels afgebroken.

De 27-jarige Velasco kwam zondag tijdens de Veneto Classic zwaar ten val, met een ‘licht letsel aan de schedel en het gezicht’ als gevolg. Dat liet zijn ploeg Astana Qazaqstan weten op X, het voormalige Twitter. De renner werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd voor de nodige medische onderzoeken.

Geen breuken

De schade blijkt nog goed mee te vallen, al werden er in het ziekenhuis wel meerdere hechtingen aangebracht en zijn dus ook twee voortanden deels afgebroken. Velasco heeft gelukkig geen breuken of andere ernstige blessures overgehouden aan zijn val.

Velasco kende afgelopen jaar het beste seizoen uit zijn carrière. Niet alleen pakte hij de Italiaanse titel, maar ook ritwinst in de Ronde van Valencië. Verder was hij goed voor de nodige ereplaatsen in eendaagse koersen. Zo eindigde hij als vijfde in de GP de Montréal.