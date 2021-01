Simone Consonni: “Ik zou graag een renner als Matteo Trentin worden”

Simone Consonni verruilde vorig seizoen UAE Emirates voor Cofidis, waar hij landgenoot Elia Viviani aan zeges moest helpen. De Europese kampioen van 2019 bleef echter van successen verstoken. Ook dit seizoen schikt Consonni zich in een dienende rol. Daarnaast richt hij zich op olympisch succes in Tokio.

Consonni kijkt niet tevreden terug op zijn eerste seizoen bij Cofidis, vertelt hij in een interview met TuttoBICI. “Uiteindelijk ging ik naar Cofidis om Elia Viviani aan overwinningen te helpen. Maar om de een of andere reden wonnen we er geen.” Volgens de 26-jarige Italiaan was dat niet per se te wijten aan zijn landgenoot. “In die zin dat er veel factoren zijn aan te wijzen voor het uitblijven van resultaten. Cofidis was niet gewend om zulk werk op te knappen. Ze waren een ploeg die gewend was om aan te vallen en daarom moesten ze anders leren denken.”

Niet alleen was de ploeg volgens Consonni niet gewend om de koers gesloten te houden en te wachten voor de sprint, ook wijt hij de tegenvallende prestaties aan pech. “In Australië begonnen we goed. De groep was verenigd, geconcentreerd en werd steeds beter, de mechanismen gingen werken. Maar na twee etappes viel Elia en dat verpestte alles. Daarna kwam de lockdown door het coronavirus en toen we het seizoen hervatten, lukte het door verschillende redenen maar niet om de groep weer op de rails te krijgen. Dat was echt jammer.”

Olympische Spelen

Sinds enkele weken heeft hij zijn vizier gericht op komend seizoen, waar de baanwedstrijden op de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio een belangrijk doel vormen. “Voor mij is alleen het jaartal veranderd: mijn doel, de toewijding, het bewustzijn en de wil zijn dezelfde als begin 2020. De Spelen maken echt het verschil, er is niets zo mooi als het winnen van een medaille op de Olympische Spelen. De Azzurri zijn sterk en klaar voor deze olympische ervaring. We hebben net een meeting achter de rug en iedereen is zich ervan bewust.”

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Consonni samen met Viviani het seizoen zou aanvangen in de Vuelta a San Juan, maar het ziet ernaar uit dat de lokale autoriteiten geen internationale teams toestaat. “Dus we moeten alles even herbekijken. De UAE Tour blijft sowieso op het programma voor de ‘Elia-groep’. Welke koersen we dan rijden, moeten we nog bekijken. Als alles goed gaat en de Spelen worden bevestigd, zou ik graag vasthouden aan de planning van vorig jaar, met de Giro d’Italia en een voorbereiding van anderhalve maand voor de Spelen.”

Consonni’s laatste overwinning op de weg dateert alweer van 2018, toen hij de openingsetappe van de Ronde van Slovenië won. Maar zorgen daarover, maakt hij zich niet. “Het hoofddoel is altijd om Elia aan successen te helpen. Persoonlijk succes is geen item waarop ik me fixeer of waarover ik me zorgen maak. Wel zou ik weer competitief willen zijn op specifieke of zwaardere parcoursen. Meer nog dan een sprinter zou ik een renner met de stijl van Matteo Trentin willen worden.”