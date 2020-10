Simon Geschke verkast naar het Franse Cofidis

Simon Geschke zal volgend jaar uitkomen voor Cofidis. De 34-jarige Duitser verlaat CCC en tekent een contract voor één seizoen bij de Franse formatie van manager Cédric Vasseur. Geschke moet een belangrijke pion worden voor klassementskopman Guillaume Martin.

“Ik kijk uit naar het begin van mijn periode bij Cofidis. Dit is een keerpunt in mijn carrière, een nieuw hoofdstuk”, zo reageert Geschke in een persbericht. “Cofidis heeft met Guillaume Martin een hele sterke kopman die zich reeds heeft bewezen. Ik wil hem helpen in de zwaarste wedstrijden. Ik ben een teamplayer, ik werk het liefst voor de ploeg.”

Manager Cédric Vasseur is ook blij met de komst van Geschke. “We willen graag schitteren in de Tour de France, maar dat kunnen we alleen maar met een sterke en ervaren ploeg. Guillaume Martin moet kunnen rekenen op sterke helpers en Simon is nu echt een sterke en ervaren renner. Hij was in het verleden ook belangrijk voor Tom Dumoulin en Warren Barguil.”

Geschke was dit seizoen nog goed voor de nodige ereplaatsen. Zo eindigde hij in januari als derde in de Tour Down Under. Verder werd hij zesde in de Volta ao Algarve, vijfde in de Gran Piemonte en tiende in de Waalse Pijl. Ook in de Tour de France wist hij tweemaal top-10 te rijden in een bergetappe.