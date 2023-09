zaterdag 9 september 2023 om 12:09

Simac Ladies Tour: Mecanicien van neutrale auto ’s nachts overleden

De Simac Ladies Tour werd vanochtend opgeschrikt door zeer triest nieuws: afgelopen nacht is een mecanicien van de neutrale auto overleden. De wedstrijd zal daarom beginnen met een minuut stilte.

De andere mecaniciens van de neutrale dienst hebben ervoor gekozen om in de wedstrijd aanwezig te blijven.

De Simac Ladies Tour is vandaag toe aan haar vierde rit, over 131 kilometer met start en aankomst in Valkenburg. Lotte Kopecky draagt de gele leiderstrui.

🚴‍♀️Very sad news. Last night a mechanic from the neutral cars passed away. Before the start there will be a minute of silence as a tribute. As he wanted his colleagues will stay in the race. Our condolences to his family, colleagues and everyone who loved him.#RIP #SLT2023 pic.twitter.com/TKmu6Mm4xz

— Simac Ladies Tour (@ladiestour) September 9, 2023