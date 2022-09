Silvia Persico: “Mijn ploegmaats motiveerden me toen ik me slecht voelde”

Silvia Persico boekte vanavond in de Ceratizit Challenge by La Vuelta haar eerste zege ooit op WorldTour-niveau. “Dit is het hoogtepunt van een ongelooflijk jaar”, aldus de Italiaanse in het flashinterview.

“Ik voelde me eigenlijk niet goed in het begin, maar mijn ploegmaats bleven me motiveren om ervoor te gaan. Het is mijn laatste wedstrijd met hen, dus ik ben heel blij dat ik het voor hen kon afmaken. Gelukkig ging het in het begin niet zo snel. Maar daardoor kon Anna Kiesenhofer wel veel voorsprong nemen. Chapeau aan haar.”

Morgen rest er nog een slotcriterium in Madrid. “Maar dat wordt normaal niets voor mij. Chiara Consonni en Karolina Kumiega zijn de sprintsters van de ploeg. Ik hoop dat we dit seizoen nog kunnen afsluiten met een extra zege voor de ploeg.”