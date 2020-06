‘Sibiu Cycling Tour verplaatst naar eind juli’ dinsdag 2 juni 2020 om 19:41

De Sibiu Cycling Tour (2-5 juli) is de eerste UCI-wedstrijd op de herziene kalender, maar volgens het Duitse Radsport-News zal de Roemeense rittenkoers enkele weken later plaatsvinden. Het is nog gissen naar de nieuwe datum, maar de wedstrijd zal nu eind juli worden georganiseerd.

De tiende editie van de Sibiu Cycling Tour (2.1) was voor veel ploegen interessant gezien de plek op de nieuwe UCI-kalender. De vierdaagse rittenkoers zou namelijk de eerste UCI-wedstrijd na de verplichte coronabreak worden, maar de organisatie heeft besloten om het evenement met enkele weken uit te stellen.

Dit betekent dat de eerste UCI-koers nu op Servisch grondgebied zal plaatsvinden. Op zaterdag 4 en zondag 5 juli is het tijd voor de Olympic Hopes-Belgrad Trophy, al is dit wel een wedstrijd voor junioren. Eind juli staan ook wedstrijden als de Tour of Qinghai Lake (26 juli-2 augustus) en de Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus) op het programma.

De Sibiu Cycling Tour rekent dit jaar op de aanwezigheid van twee WorldTour-ploegen met CCC Team en Israel Start-Up Nation. De voor Androni Giocattoli-Sidermec uitkomende Kevin Rivera is de laatste winnaar van deze wedstrijd, terwijl renners als Iván Ramiro Sosa, Egan Bernal en Davide Rebellin in het verleden al eens op het hoogste schavotje stonden.