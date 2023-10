dinsdag 31 oktober 2023 om 17:07

Sibiu Cycling Tour begint in 2024 meteen met stevige bergetappe

De organisatie van de Sibiu Cycling Tour (2.1) heeft het parcours voor de eerstvolgende editie van de ronde uit de doeken gedaan. De deelnemers mogen in 2024 meteen hun borst natmaken: de Roemeense ronde begint namelijk een stevige bergrit.

De veertiende editie van de Sibiu Cycling Tour zal volgend jaar plaatsvinden van 6 tot en met 9 juli. De renners krijgen geen tijd om de benen wat los te schudden, want op de eerste dag wacht er meteen een aankomst bergop naar skistation Păltiniș. De finishstreep is getrokken op een beklimming van net geen achttien kilometer aan 5,5%. Dit jaar werd er in de Sibiu Tour ook gefinisht in Păltinis en ging de zege naar Maximilian Schachmann.

Na een eerste bergrit krijgen de renners op dag twee zelfs twee etappes voorgeschoteld. In de ochtenduren werken de coureurs een relatief vlakke rit af van 97 kilometer van en naar Sibiu, in de middag is het dan tijd voor een korte en technische tijdrit van 3,3 kilometer in de straten van Sibiu.

Klassieke koninginnenrit

De derde rit mogen we gerust bestempelen als de koninginnenrit, met een finish bergop bij het Bâleameer. Dit is ondertussen een klassieker in de Sibiu Tour. Onder meer Egan Bernal, Iván Sosa en Gregor Mühlberger bereikten hier in het verleden als winnaar de op 2038 meter hoogte gelegen finish. De klim is meer dan twintig kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6%.

Eindigen doen we dan weer met een vlakke slotrit van net geen tweehonderd kilometer, met start en finish in Sibiu, waar dus ook de eindwinnaar de leiderstrui in ontvangst mag nemen. Vorig jaar kroonde de Brit Mark Donovan zich tot eindwinnaar van de koers. Op de erelijst prijken ook nog de namen van bijvoorbeeld Giovanni Aleotti (2x), Iván Ramiro Sosa, Egan Bernal en Davide Rebellin.

Etappeschema Sibiu Cycling Tour 2024 (6-9 juli)

06/07 – Etappe 1: Sibiu-Păltiniș (170 km)

07/07 – Etappe 2a: Sibiu-Sibiu (97 km)

07/07 – Etappe 2b: Sibiu-Sibiu (3,3 km, ITT)

08/07 – Etappe 3: Sibiu-Bâlea Lac (207 km)

09/07 – Etappe 4: Sibiu-Sibiu (196 km)