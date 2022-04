Sergio Higuita: “Hopelijk kan Vlasov morgen na een goede tijdrit het eindklassement winnen”

Sergio Higuita sprintte naar de winst in de koninginnenetappe van de Ronde van Romandië. De Colombiaan van BORA-hansgrohe klopte ploegmaat Aleksandr Vlasov en Spanjaard Juan Ayuso. “Ik kon het tempo amper volgen bergop.”

Dat Higuita de beste bleek na de zware bergetappe kwam enigszins verrassend, de 24-jarige renner zat namelijk een lange tijd helemaal achteraan van de favorietengroep. “Ik had veel last van hooikoorts, net zoals in de Ronde van het Baskenland. Ik kon het tempo echt amper volgen omdat ik moeilijkheden had met mijn ademhaling”, aldus de ritwinnaar in het flashinterview. “Ik ben er op karakter kunnen aan blijven hangen.”

“We hebben een bijzonder sterke ploeg hier in de Ronde van Romandië. Aleksandr (Vlasov, red.) is erg sterk, ook in de sprints. Hopelijk kan hij morgen het algemeen klassement winnen door het goed te doen in de tijdrit”, sloot Higuita af. De slottijdrit van morgen – zondag – is in totaal 15,84 kilometer lang. De eerste zes kilometer zijn vlak, waarna er naar Villars zal geklommen worden. Ruim tien kilometer klimmen aan een gemiddelde van 8%, dat staat de renners te wachten in die beklimming.