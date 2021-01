Sergio Higuita begint in Colombia en rijdt daarna UAE Tour

Sergio Higuita trapt zijn seizoen volgende maand in zijn thuisland Colombia af met de nationale kampioenschappen. In de wegkoers is de klimmer van EF Education-Nippo de titelverdediger. Vervolgens debuteert hij in de UAE Tour.

Het is Zikloland dat de eerste koersen van Higuita bekendmaakt. In zijn thuisland Colombia gaat de klimmer proberen zijn titel van vorig jaar te verdedigen. Na een wedstrijd van 217 kilometer kwam hij solo over de streep, nadat zijn vluchtkompaan Iván Ramiro Sosa was gevallen. De UAE Tour wordt vervolgens zijn eerste wedstrijd buiten het Amerikaanse continent. In de zevendaagse ronde gaat de Colombiaan voor het eerst van start.

Afgelopen seizoen schoot Higuita uit de startblokken. Na het nationaal kampioenschap zette hij ook de Tour Colombia achter zijn naam. In Parijs-Nice pakte hij vervolgens de witte trui en werd hij derde in het klassement. In het tweede deel van het seizoen maakte hij zijn debuut in de Tour de France, maar in de vijftiende etappe moest hij vroegtijdig de strijd staken na een val. Hij reed nog wel het WK en de Waalse Pijl, maar zette dan een punt achter zijn seizoen.