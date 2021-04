Sergio Henao niet van start in Baskenland na ‘coronacontact’

Qhubeka ASSOS begint met slechts zes man aan de Ronde van het Baskenland. Sergio Henao is van de deelnemerslijst gehaald, nadat hij contact had gehad met iemand die positief was getest op het coronavirus.

Henao heeft een PCR-test ondergaan en die was weliswaar negatief. Ook vertoont de 33-jarige Colombiaan geen symptomen. Toch besloot de ploeg na gesprekken met de medische staf om hem uit voorzorg aan de kant te houden.

Succesvol is Henao in het verleden vaak geweest in de Ronde van het Baskenland. Zo eindigde hij in zowel 2013, 2015 als 2016 op het podium van de etappekoers. In 2017 reed hij naar de achtste plaats en in 2019, bij zijn laatste deelname, was hij veertiende.

Qhubeka ASSOS voor de Ronde van het Baskenland 2021

Fabio Aru

Sean Bennett

Simon Clarke

Kilian Frankiny

Bert-Jan Lindeman

Mauro Schmid