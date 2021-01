Sepp Kuss krijgt kansen in 2021: “Ik ben nog steeds aan het uitvogelen wat voor renner ik ben”

Sepp Kuss maakte in 2020 veel indruk in dienst van zijn kopman Primož Roglič. Op de Alto de l’Angliru en de Col de la Loze liet de 26-jarige Amerikaan zien tot een van de beste klimmers ter wereld te horen. In 2021 krijgt hij dan ook meer kansen voor zichzelf: “Ik ben nog steeds aan het uitvogelen wat voor renner ik ben.”

Onder meer in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Spanje mag Kuss het laten zien. “Of ik nu kopman of medekopman ben, dat maakt me niet zoveel uit. Zolang ik de kans maar krijg om mezelf te ontdekken. Stap voor stap gaan we zien hoe dat gaat, te beginnen in wedstrijden van een week.”

“Catalonië is een mooie wedstrijd voor me. De beklimmingen liggen me goed en er is ook een tijdrit. In de winter heb ik aan mijn tijdrit gewerkt, dus we gaan zien hoe dat gaat. Ook de Vuelta is een wedstrijd waar ik naar uitkijk. Ik kan er medekopman zijn, maar vanwege het tijdstip in het jaar kan er nog veel veranderen.”

“Ik houd van grote rondes, maar als ik heel realistisch ben dan moet ik nog veel verbeteren om echt mee te doen. Maar ik heb al veel geleerd en vertrouwen in mezelf gekregen dat ik me kan meten met de beste renners. Dat had ik nooit verwacht”, eindigt hij.