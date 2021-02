Sepp Kuss: “Ik voel me klaar voor die stap omhoog”

Sepp Kuss maakt zondag, in de UAE Tour, zijn seizoensdebuut. In de zevendaagse etappekoers is de Amerikaan een van de klassementskopmannen van Jumbo-Visma. Zijn rol wordt dit jaar groter. Zo mag hij het straks ook in de Ronde van Catalonië en de Vuelta a España laten zien.

Kuss voelt echter niet meer druk nu hij meer verantwoordelijkheid krijgt bij Jumbo-Visma, vertelde hij aan VeloNews. “Na afgelopen jaar is het meer een mentale verandering, wetende dat ik met de besten mee kan en ik daartoe in staat ben. Het maakt het makkelijker omdat er voor mijn gevoel niet echt iets te bewijzen valt.”

“Het voelt fijn om een grotere rol te krijgen, ik voel me klaar voor die stap omhoog”, zei hij. “Het is een uitdaging voor me en het schrikt me niet echt af. Voor mij voelt dit als het juiste moment. Ook denk ik dat de ploeg meer vertrouwen in me heeft en ik heb vertrouwen in mezelf. Er komen meer en meer wedstrijden waarin ik me kan mengen en ik de leidersrol op me kan nemen.”

Doordat hij steeds regelmatiger wordt in zijn prestaties, krijgt hij ook meer vertrouwen. “Vorig jaar heb ik wel echt geleerd wat het vraagt om iedere dag tussen de beste jongens te staan. Na de Dauphiné, waar ik echt een goede koers reed, stond ik er in alle zware aankomsten in de Tour en vervolgens ging ik naar de Vuelta, waar ik me nog steeds goed voelde. Dat voelde fijn.”

Ervaring

Het gevoel dat hij daartoe in staat is, wil Kuss meenemen naar dit seizoen. Ook kon hij vanop de eerste rij meekijken hoe Primož Roglič in zowel de Tour als de Vuelta meestreed om de eindzege. “Om met eigen ogen te zien hoe de finales van zware bergetappes worden verreden, was voor mij een erg goede ervaring voor als ik ooit in die positie kom om te winnen.”