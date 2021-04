Sep Vanmarcke vijfde: “Daar had ik gisteren voor getekend”

Een gelukkige Sep Vanmarcke na de Ronde van Vlaanderen. “Voor een vijfde plaats had ik gisteren willen tekenen. Zelfs op 40 kilometer van de finish had ik dat gedaan. Ik heb mezelf verbaasd.” De kopman van Israël Start-Up Nation kampte de voorbije weken met een stevige verkoudheid.

Vanmarcke begon veelbelovend aan zijn voorjaar met ereplaatsen in Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn en leek klaar om te schitteren in de belangrijkste kasseikoersen, maar na Nokere Koerse werd hij ziek. Hij startte nog in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem, maar haalde niet zijn gewenste niveau.

In Gent-Wevelgem gaf hij vroegtijdig op uit voorzorg en de ploeg hield hem ook uit Dwars door Vlaanderen. “Twintig dagen heb ik niet getraind”, gaf Vanmarcke in Oudenaarde aan. “Dan is het logisch dat ik voor die vijfde plaats had getekend. Vooraf, maar zelfs op veertig kilometer van de finish.”

Aanklampen

“Dat gebrek aan training voel je uiteraard in de koers. De ploegmaats hielden me gelukkig supergoed voorin in de aanloop naar de hellingen, zodat ik daar telkens goed gepositioneerd kon aan beginnen. Maar toen die sterke mannen echt versnelden, had ik daar geen antwoord meer op.”

“Anderzijds, naarmate de koers vorderde, zag ik bij heel wat anderen hun kracht toch wat afnemen, terwijl ik steeds langer kon aanklampen. Op de laatste keer Oude Kwaremont en Paterberg wist ik dat ik niet meer uit onze groep gelost zou worden. In de laatste tien kilometer kreeg ik wel nog krampen, maar dat hoort er ook bij als je onvoldoende traint, hé.”

Stoorzenders

Vanmarcke draaide toch nog zoveel mogelijk mee rond en in de sprint voor de ereplaatsen verbaasde hij net als in de Omloop Het Nieuwsblad zichzelf. “Ik koos het wiel van Laporte en ik kwam er zowaar nog over. Uiteraard ben ik in de gegeven omstandigheden bijzonder tevreden met een topvijfplaats. Al is het jammer dat Van Avermaet en Stuyven nog wegreden uit onze groep.”

Dat Van der Poel en Asgreen standhielden ondanks de numerieke meerderheid in de achtervolgende groep, vindt Vanmarcke logisch. “De realiteit in de Ronde is gewoon dat de sterksten op de Paterberg meestal gewoon voorop blijven. Oké, we hadden met Vermeersch en Sénéchal wel twee stoorzenders, maar zonder hen blijft dat duo volgens mij ook voorop.”