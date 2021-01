SEG-talent Corbin Strong verovert eindzege in New Zealand Cycle Classic

De New Zealand Cycle Classic (UCI 2.2) is gewonnen door Corbin Strong. De 20-jarige Nieuw-Zeelander, normaal uitkomend voor SEG Racing Academy, eindige als tweede in de slotetappe naar Wellington en slaagde er nog in om de benodigde bonificatieseconden te pakken.

Finn Fisher-Black begon, na zijn zege in de koninginnenrit naar Admiral Hill, als leider aan de slotetappe met finish in Wellington. De renners kregen meerdere lokale rondes voorgeschoteld in de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. Na een ware afvallingskoers bleef een elitegroepje van zo’n twintig renners over.

In de sprint voor de ritzege stond er geen maat op Campbell Stewart. De 22-jarige renner bleek heel wat sneller dan Strong en George Jackson. Strong moest in de sprint dus genoegen nemen met een tweede plaats, maar veroverde wel de eindzege in de New Zealand Cycle Classic.

Strong moest voor de slotrit nog vier seconden goedmaken op Fisher-Black, maar veroverde uiteindelijk genoeg bonificatieseconden en slaagde er in extremis in om zijn gelegenheidsploeggenoot van de eindzege te houden. Fisher-Black moet dus genoegen nemen met de tweede plek in het eindklassement, Aaron Gate is de nummer drie.

Corbin Strong has edged out team mate Finn Fisher-Black to win the 2021 NZ Cycle Classic. Strong was second in the general classification entering the final day before finishing runner up in the fifth stage to claim the yellow jersey. #SportsTalkNZ #NZCycleClassic #CyclingTalk pic.twitter.com/AualhNAPhS — SportsTalkNZ (@Sports_Talk_NZ) January 17, 2021