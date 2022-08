Scott McGill snelt naar eerste profzege in Volta a Portugal

De eerste rit-in-lijn van de Volta a Portugal is op naam gekomen van Scott McGill. De Amerikaan was de snelste in een massasprint, die vooraf werd gegaan door een massale valpartij. Rafael Reis, die gisteren de beste was in de proloog, blijft klassementsleider.

Met Rafael Reis, de proloogwinnaar, in de leiderstrui vertrok het peloton vrijdagmiddag vanuit Vila Franca de Xira voor een etappe van ruim 193 kilometer. Op de route lagen geen grote beklimmingen, maar helemaal vlak was het ook niet. In de finale liep het bovendien lichtjes bergop, waarvan de laatste 1,8 kilometer aan een kleine drie procent. Een traditionele massasprint lag dan ook niet voor de hand.

Traditioneel was wel de kopgroep die in de openingsfase wegreed. Vier renners kregen een voorsprong van vier minuten. Fergus Browning (Trinity Racing), Jose Maria García (Electro Hiper Europa – Caldas), João Macedo (L.A. Alumínios/Credibom/Marcos Car) en Victor Manakov (ABTF Betão-Feirense) waren de namen van de avonturiers.

Solist

Met nog veertig kilometer voor de boeg, waren enkel García en Macedo vooraan nog over. Nog wat later ging laatstgenoemde solo. De Portugees deed een dappere poging, maar stond voor een onmogelijke taak. In het peloton had de ploeg van leider Reis, Glassdrive Q8 Anicolor, namelijk alles onder controle. Met nog dertig kilometer te gaan, had Macedo minder dan een minuut voorsprong. Hij was een vogel voor de kat.

Op iets meer dan twintig kilometer voor het einde zat het verhaal van Macedo erop. Het peloton rekende hem in en maakte zich op voor een sprint. Maar voordat het zo ver kwam, deden verschillende renners nog een poging om weg te komen. Twee coureurs slaagden daar ook in, een duo van Human Powered Health. Kyle Murphy en Joey Rosskopf gingen er samen vandoor. Nadat Amerikaans kampioen Murphy zich had leeggereden, ging zijn landgenoot Rosskopf alleen door.

McGill de snelste

Rosskopf hield lang stand, maar in de laatste twee kilometer werd de voormalig WorldTour-renner toch weer ingerekend. Het werd toch een massasprint. Al was er niet meer sprake van een voltallig peloton, want in de laatste twee kilometer was er een massale valpartij geweest. Scott McGill (Wildlife Generation) was aan dit ongeluk ontsnapt en mengde zich met succes in de massasprint. De 23-jarige Amerikaan bleek de snelste en boekte zo zijn eerste profoverwinning.