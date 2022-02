Scoor nu 100 euro voordeel met de nieuwe Start of the Season Box

Ad

Het nieuwe fietsseizoen staat bijna weer voor de deur. Samen met NL Tour Rides hebben we daarom weer een Start of the Season Box samengesteld, bomvol met toffe producten waar je iedere wielerfan een plezier mee doet. De voorraad is beperkt, dus haal hem snel in huis voor slechts € 49,-.

De Start of the Season BOX is meer dan € 150 waard en bestaat uit:

De RIDE Seizoensgids, met interviews met Wout van Aert, Adrie van der Poel, Remco Evenepoel, Koen de Kort en Dylan van Baarle.

Een windbody van Grupetto Cycling, handig als het in de lente nog een beetje fris is

Binnenband van Trivio

Maxim Energy Bar en Energy Gel Drink + een Maxim Bidon

Cyclon Bionet Chain Cleaner (100 ml) en de All Weather Lube (25 ml)

Cartouche Coffee Dripping Bag

Flesje Lucky 13 Beer Weizen

Lucky 13 Beer Koozie

Gepersonaliseerd trainingsschema van Join (4 weken)

Komoot regiopakket (t.w.v. € 8,99)

Gratis deelname aan de Cyclon Ride toertocht of de Gravelty Cyclon (Beide op 20 maart 2022)

Inclusief Track & Trace verzending door Fietskoeriers.nl



PLUS: De Cyclon Emmer waarmee je alles in huis haalt om de meest smerige racefiets in drie stappen weer helemaal in topconditie te krijgen. Schoonmaken, smeren en beschermen. Inclusief:

Cyclon Bionet Chain Cleaner (500 ml)

Cyclon Bike Cleaner (500 ml)

Cyclon Instant Polish Wax (100 ml)

Cyclon Cassette Claw

Cyclon Detail Chain brush

Cyclon Smeermiddel: All Weather Lube of Wax Lube (125 ml)