Schouder uit de kom voor Yara Kastelijn

Yara Kastelijn zat goed mee van voren in de finale van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen, maar de 23-jarige renster van Plantur-Pura kwam net na de Oude Kwaremont ten val. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat ze een schouder uit de kom heeft. Dat bevestigt de ploeg aan WielerFlits.

Kastelijn heeft geen breuken overgehouden aan de crash. De veldrijdster, die haar wedstrijden op de weg rijdt voor de vrouwenploeg van Alpecin-Fenix, werd na de valpartij wel afgevoerd naar het ziekenhuis.

Eerder dit voorjaar reed de Brabantse ook al de Oxyclean Classic Brugge-De Panne (73ste), Gent-Wevelgem (30ste) en Dwars door Vlaanderen (15e).

Yara Kastelijn crashed badly and will be taken to hospital for further examinations. She is and has been conscious the entire time. We will keep you updated when we have more news. #RVV21 #RVVwomen @Yarakastelijn

— Plantur-Pura Cycling Team (@PlanturPura) April 4, 2021