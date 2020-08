Schaduwfavoriet Trentin verlaat Milaan-San Remo na valpartij zaterdag 8 augustus 2020 om 16:38

Matteo Trentin zal de 111e editie van Milaan-San Remo niet winnen. De Italiaan van CCC, toch een van de schaduwfavorieten voor de overwinning, kwam samen met enkele andere renners ten val met nog ruim tachtig kilometer te gaan.

De koers kabbelde een beetje voort toen het peloton werd opgeschrikt door een valpartij van enkele coureurs. Trentin bleek het bekendste en ook grootste slachtoffer, aangezien de 31-jarige renner genoodzaakt was om op te geven. Ook renners van Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott waren betrokken bij de crash, maar konden hun weg vervolgen.

De opgave van Trentin is een fikse aderlating voor CCC, aangezien de Italiaan vorig jaar nog een van de hoofdrolspelers was in de Italiaanse klassieker. Trentin eindigde vorig jaar als tiende na een mislukte aanval in de laatste kilometers. Zijn werkgever zal zo snel mogelijk met een medische update komen.

CCC kan vandaag nog wel rekenen op Greg Van Avermaet, na het uitvallen van Trentin de absolute kopman voor Milaan-San Remo.