Sarah Gigante maakt na acht maanden rentree in het peloton

Sarah Gigante maakt woensdag, na bijna acht maanden inactiviteit, haar rentree in het wielerpeloton. De beloftevolle Australische renster van Movistar zal namelijk aan de start verschijnen van Nokere Koerse. De 21-jarige Gigante was vanwege hartproblemen en een coronabesmetting lange tijd uit de roulatie.

Het begon allemaal in de zomer van 2021, na de Olympische Spelen van Tokio. Gigante kreeg last van hevige pijn op de borst en moest worden opgenomen in het ziekenhuis van Girona. De renster werd in de daaropvolgende weken en maanden verschillende keren opgenomen, maar aanvankelijk konden de artsen geen diagnose stellen. Uiteindelijk bleek ze last te hebben van een ontstoken hartspier- en hartzakje, ook wel bekend als Myocarditis.

Na een lange revalidatieperiode was het de bedoeling om in februari in eigen land deel te nemen aan de Mitchelton Tour of Gippsland en de Lochard Energy Women’s Warrnambool Classic, maar Gigante testte in aanloop naar deze evenementen positief op COVID-19. Ze moest haar rentree zo nog wat langer uitstellen, maar Gigante is nu ook echt klaar voor haar debuut voor Movistar.

De Australische, die te boek staat als een toptalent en zich op jonge leeftijd al Australisch kampioen op de weg en in het tijdrijden mag noemen, trekt met ploeggenotes Jelena Erić, Aude Biannic, Barbara Guarischi, Alicia González en Lourdes Oyarbide richting Nokere.