Sanne Cant hakt knoop door: BK veldrijden laatste cross van dit seizoen

Sanne Cant zet deze winter extra vroeg een punt achter haar veldritseizoen. De kopvrouw van Crelan-Fristads zal zaterdag het BK veldrijden betwisten in Lokeren en daarna geen veldritten meer rijden, met oog op het klassieke voorjaar op de weg bij Fenix-Deceuninck.

“Een beslissing in overleg met de ploegleiding”, geeft Cant aan in een persmededeling van haar ploeg. “Kijk, het ziet er niet naar uit dat ik over drie weken in Hoogerheide plots grote medaillekansen heb. Dan lijkt het ons beter om een aantal weken extra rust te nemen en de focus sneller te verleggen naar het voorjaar.”

De 32-jarige Cant gaat in Lokeren voor haar veertiende (!) Belgische titel op rij, maar het hele seizoen al is ze qua niveau ver verwijderd van de top bij de – vooral Nederlandse – vrouwen. Wel behaalde ze een aantal top-5-klasseringen deze winter.

Na het BK veldrijden neemt Cant een korte pauze, waarna ze op 19 januari aansluit bij haar ploeggenotes van Fenix-Deceuninck in het Spaanse Benicasim.