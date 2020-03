Sam Oomen traint zonder doel om naar toe te werken: “Mind even switchen” woensdag 18 maart 2020 om 16:16

Sam Oomen moest zijn verblijf in Spanje door de noodtoestand daar vroegtijdig afbreken. Nu zit er, net als voor zijn collega’s, niets anders op dan trainen en fit blijven tot er weer gekoerst kan worden. “Het is fietsen om bezig te blijven, omdat het je werk is.”

Oomen was tot maandag nog in Spanje, waar hij met Antwan Tolhoek en Lennard Hofstede aan het trainen was. Vrijdag waren ze met zijn drieën nog op pad. “Een supermooie training, elkaar een beetje kapot rijden, dat soort streken”, vertelt de Sunweb-renner in de Live Slow Ride Fast-podcast van Laurens ten Dam en Stefan Bolt. “Echt supercool. Maar ’s avonds kwamen de eerste berichten over het coronavirus in Spanje. Een dag later had Antwan de eerste boot naar Yerseke.”

Toen bleek dat het menens was en de noodtoestand in de lucht hing in Spanje, haastten ook de andere twee Nederlanders zich snel naar huis. “Je weet gewoon even niet meer wat wel en niet kan”, zegt Oomen, die inmiddels weer thuis in Tilburg is. “Omdat het zo nieuw was, wist niemand iets. Bijvoorbeeld de mensen die ons normaal naar het vliegveld brachten, begonnen te twijfelen. Ze wisten eigenlijk niet of ze ons nog wel konden wegbrengen.”

Geen Parijs-Nice

Oomen kwam dit seizoen pas tweemaal in actie, in zowel de Tour des Alpes Maritimes et du Var en de Tour de La Provence reed hij naar de zeventiende plaats in het klassement. Eigenlijk had hij Parijs-Nice moeten rijden vorige week, maar hij maakte plaats voor de klassieke renners Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen. “Hun nood aan koersen was hoger dan voor mij en het was waarschijnlijker dat Parijs-Nice doorging dan de Italiaanse koersen, die zij eigenlijk zouden rijden.”

“Stel dat het Critérium du Dauphiné weer doorgaat, of de Ronde van Zwitserland. Dat zijn prima vervangers voor Catalonië of Baskenland. Maar ja, Vlaanderen, Roubaix…dat zijn koersen voor Greg Van Avermaet, maar ook voor Benoot en Kragh Andersen. Die gasten zijn vier weken op hoogte geweest voor die koersen en daar zijn er maar twee van per jaar. Ook al heef iedereen zijn ballen uit de broek getraind, ik kan me voorstellen dat het voor hen allemaal net iets zuurder is.”

Oomen blijft buiten zijn rondes rijden, maar een doel om naar toe te werken is er vooralsnog niet. “Het is fietsen om bezig te blijven, omdat het je werk is. En omdat ik het gewoon leuk vind”, zegt hij. “Een wedstrijd visualiseren tijdens een training maakt het normaal gesproken allemaal zoveel draaglijker en leuker, maar nu is er gewoon niets in het vooruitzicht. Daarom moet je echt je mind een beetje switchen.”

Niet heel veel schrik

Van zijn ploeg Team Sunweb hoorde hij weinig. “Maar dat is ook omdat ze überhaupt niet zoveel te vertellen hebben op dit moment. Het is vooral fit blijven.” Erg bang om het coronavirus zelf op te lopen, is hij niet. “Ik hoorde ergens dat als het virus verkeerd binnenkomt, het blijvende schade kan aanrichten. Dat is niet best. Maar als ik hoor wat het merendeel van de besmette mensen aan klachten met het coronavirus ervaart, heb ik daar niet heel veel schrik voor.”

Beluister hier de volledige podcast: iTunes | Spotify