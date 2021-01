Sam Oomen focust op de Ardennenklassiekers: “Die rijd ik het liefst”

Sam Oomen maakt over anderhalve week zijn wedstrijddebuut voor Jumbo-Visma. De Ronde van Valencia wordt de eerste koers voor de 25-jarige klimmer, die deze winter overkwam van Sunweb. Hij focust zich dit seizoen op de Ardennenklassiekers en later op de Vuelta a España.

Oomen is erg blij dat hij nu bij Jumbo-Visma zit, liet hij weten via zijn nieuwe ploeg. “Ik voel me erg welkom en ben al veel bekenden tegengekomen. Ik ben blij dat ik deze stap in mijn carrière heb gezet. Tegelijkertijd heb ik vijf jaar bij Team Sunweb gereden en daar heb ik ook mooie herinneringen aan overgehouden. Het was niet makkelijk om vaarwel te zeggen tegen de mensen die ik ook erg graag mag. Dus soms heb ik wel gemengde gevoelens, maar over het algemeen ben ik blij dat ik de stap heb gezet.”

De Nederlandse klimmer heeft een paar lastige jaren vol blessureleed achter de rug. Ondanks een vernauwde bekkenslagader ging hij in 2019 van start in de Giro. “Ik ging daar in een dienende rol voor Tom Dumoulin heen en misschien kon ik gewoon mijn ding doen. De dingen liepen echter een beetje anders. Tom moest na een val na een paar dagen naar huis. Zelf viel ik na twee weken ook, waarbij ik een bot in mijn heup brak. Door alle dingen samen was mijn periode naast de fiets langer dan ooit. Dat was nogal intens.”

Na de Giro liet hij zich opereren aan de vernauwde bekkenslagader. “Het belangrijkste is dat ik het verlamde gevoel van voor de operatie gelukkig niet meer heb”, zegt hij nu, twee seizoenen later. “Het blijft een zwakke plek maar de blessure heeft zich waarschijnlijk over een langere periode ontwikkeld, dus het heeft ook een lange tijd nodig om helemaal te herstellen. Het helpt dan niet echt dat ik in 2019 en 2020 niet veel kon koersen, want dat is wat ik nodig heb. Ik hoop dan ook dat 2021 een normaal seizoen wordt.”

Op woensdag 3 februari begint hij normaal gesproken aan zijn eerste koers voor Jumbo-Visma, de Ronde van Valencia. “Daarna rijd ik Parijs-Nice. Ik werk via de Ronde van het Baskenland toe naar de Ardennenklassiekers. Ik ben erg blij dat ik die ga rijden, want die wedstrijden doe ik het liefst van de hele kalender. Daarna gaat de focus naar het tweede deel van het seizoen met de Ronde van Zwitserland en de Vuelta a España. Ik heb de afgelopen twee jaar ook wel geleerd dat er veel kan gebeuren. Ik ben dus wat voorzichtig, maar dit is zoals het plan er nu uitziet.”

“Wanneer mijn seizoen geslaagd is? Ik vind zulke vragen altijd lastig. Natuurlijk zou ik blij zijn om top tien te rijden in een grote ronde of om ergens een etappe te winnen. Als ik een overwinning kan pakken of van goede hulp kan zijn voor onze kopmannen, dat zou geweldig zijn. Maar als ik het allemaal in een groter perspectief bekijk, als ik voel dat ik weer een stap kan zetten na twee rare jaren, als ik veel finales kan rijden en ik weer helemaal vertrouwen in mijn lichaam heb, dan komen de dingen vanzelf. Daar kijk ik erg naar uit.”

Programma Sam Oomen voor 2021

Ronde van Valencia

Parijs-Nice

Ronde van het Baskenland

Ardennenklassiekers

Ronde van Zwitserland

Vuelta a España