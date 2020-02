Sam Ligtlee: “Wereldkampioen, dat ben ik voor altijd” zaterdag 29 februari 2020 om 09:03

Sam Ligtlee stuntte vrijdagavond op het WK baanwielrennen door een gouden medaille te veroveren op de Kilometer Tijdrit. De 22-jarige coureur liet in Berlijn titelverdediger Quentin Lafargue het onderspit delven. “De Franse titelverdediger was sterk, maar daar moet je niet mee bezig zijn. Dit laat zien dat iedereen te kloppen is.”

Vol trots gaat de Nederlander verder met zijn verhaal tegen CyclingOnline. “Deze titel doet voor mezelf heel goed”, vertelt hij. “Dit is toch wel wat. Ik word wereldkampioen, dat ben ik voor altijd. Dit heeft alles met vorm te maken. Ik ben ouder, meer ervaren, lichamelijk sterker en ook mentaal stabieler geworden.”

Voor hem komt deze wereldtitel dus minder als een verrassing. “Ik heb voor mijn gevoel nooit in de schaduw van de andere toppers in Nederland gestaan. Op de testdag heb ik 12,8 gereden op de slotronde, dat liet al zien dat de vorm goed is en dat ik niet veel voor die andere jongens onder doen. De Wereldbekers reed ik dit seizoen ook op wereldniveau”, zo eindigt de kersverse wereldkampioen.