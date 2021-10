Sam Ligtlee uit kritiek op KNWU: “Presteren boven talentontwikkeling”

Sam Ligtlee zat zuur voor de camera van de NOS na afloop van de kilometer tijdrit. Even daarvoor was hij er niet in geslaagd om zijn wereldtitel uit Berlijn te prolongeren, want Ligtlee eindigde op de vijfde plaats. Een sneer naar de KNWU volgde: “Blijkbaar zien zij presteren boven talentontwikkeling. Dat is hard om van dichtbij mee te maken.”

De KNWU had Ligtlee zo’n anderhalve week geleden opgebeld met de mededeling dat hij na het EK niet weer zou mogen uitkomen op de teamsprint. In plaats daarvan zou Jeffrey Hoogland alle drie de rondes rijden. “Ik weet wel dat mijn EK niet oké was, maar wat verwacht je na anderhalf jaar zonder teamsprint en grote wedstrijden. Dat ik er dan meteen sta? Ik moet ook ergens beginnen.”

“Ik zit gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Na het EK dacht ik: het vuurtje gaat weer lekker branden. Laten we als groep weer gaan opbouwen, ondanks dat de andere sprinters een geweldig jaar hebben gehad,. Ik hoopte nog een beetje mee te mogen genieten, maar de KNWU denkt daar anders over. Ik had graag op de teamsprint willen starten en mezelf willen ontwikkelen.”

Op het EK maakte Ligtlee naar eigen zeggen geen beste beurt, omdat zijn transponder aanliep tegen zijn voorwiel, waardoor hij viertiende van een seconde tekort kwam. “Ik had het ook gewoon moeten laten zien. Maar toch. Wat als Jeffrey uitvalt? Ik heb nu geen wedstrijden gereden, dus ben ook niet goed. Als je dan toch iemand klaarstoomt, laat je zien bezig te zijn met wat daarna komt. De talentontwikkeling blijft nu achter.”

De Nederlander gaat niet zomaar opgeven. “Ik ben geen opgever, dus ik ga gewoon door. Het moet er een keer uitkomen. En dan moeten we maar eens zien wie me dan nog tegen kan houden”, eindigt hij.