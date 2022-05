Sam Bennett vol lof over Danny van Poppel: “Hij timede de lead-out perfect”

Sam Bennett mocht vandaag voor het eerst sinds mei 2021 juichen. Toen, bijna een jaar geleden, won hij twee etappes in de Volta ao Algarve, nu was hij de beste in Eschborn-Frankfurt. Na afloop sprak hij vooral over zijn ploeg, BORA-hansgrohe. “Het team was fantastisch”, zei de Ier in het flashinterview.

“Ze steunden me de hele dag en hielpen de wedstrijd controleren. In de finale werd ik perfect gepositioneerd”, vervolgt Bennett, die één renner speciaal nog eens in het zonnetje wil zetten: Danny van Poppel. Van Poppel was de laatste man in de sprinttrein en zette Bennett in ideale positie af. “Danny timede de lead-out perfect. Hij bracht me in de laatste tweehonderd meter, met veel snelheid. En ik had zelf ook hele goede benen.”

Bennett maakte afgelopen winter de overstap van Deceuninck-Quickstep naar BORA-hansgrohe, waar het tot nog toe niet echt wilde vlotten. “Ik wil het team in het geheel bedanken, ook de staf. Voor hun steun de afgelopen maanden en om me weer op gang te krijgen, voor het blijven geloven in me. Ik ben enorm blij met het resultaat. Vooral ook omdat het een Duits team is en dit een Duitse wedstrijd. Dat is fantastisch.”

Dat Eschborn-Frankfurt een Duitse wedstrijd is, leverde ook wat druk op, vertelt de renner van het Duitse BORA-hansgrohe. “Niemand legt me zoveel druk op als ikzelf, maar ik wist natuurlijk dat het belangrijk was om een goed resultaat te behalen. De laatste maanden werkte ik echt aan mijn basis, de laatste tien dagen hier naartoe echt aan de pieken. En het betaalt zich al uit. Ik heb nu een trainingsperiode voor me waarin ik verder kan werken richting mijn doelen, die in juni en juli zullen liggen.”