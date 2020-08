Sam Bennett: “Deze zege had ik na gisteren nog meer nodig” dinsdag 18 augustus 2020 om 18:05

Sam Bennett moest gisteren nog passen op een klein klimmetje voor de finish, maar vandaag was de Ierse kampioen sterk genoeg om een felbetwiste etappe in de Tour de Wallonie te overleven. Sterker nog, Bennett wist in de sprint Arnaud Démare en John Degenkolb naar de meest ondankbare ereplaatsen te verwijzen.

De renner van Deceuninck-Quick-Step klonk na de finish opgelucht. “Wat een verschil met gisteren! Ik was maandag echt slecht, terwijl ik vandaag heb gekoerst alsof het een training was. We waren vandaag overeengekomen dat we met de ploeg zouden koersen. Als ik er nog bij was in de finale, konden we alsnog mijn kaart trekken.”

En Bennett was in de finale nog van de partij, in tegenstelling tot concurrenten als Caleb Ewan, Nacer Bouhanni en Tim Merlier. “En ik zag de andere sprinters afzien, terwijl ik mezelf sterk voelde. Toen dacht ik: misschien moet ik er wel voor gaan. De jongens deden vervolgens fantastisch werk. Het verschil met gisteren? Ik had toen echt een slechte dag.”

“Ik weet dat ik een betere renner ben dan de prestatie die ik gisteren leverde, maar om de een of andere reden ontplofte ik compleet. Raar. Ik had deze zege na gisteren nog meer nodig. Je gaat na een slechte dag toch aan jezelf twijfelen. Het was gewoon niet goed genoeg. Vandaag was een veel zwaardere finale en kon ik nóg harder. Daar ben ik heel blij mee.”

“Ik wil mijn zege opdragen aan Remco en Fabio”

Bennett draagt zijn ritzege op aan zijn ploeggenoten Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel. De Nederlandse sprinter kwam zwaar ten val in de Ronde van Polen en is nu thuis aan het revalideren, terwijl Evenepoel ook lange tijd uit de roulatie is met een bekkenbreuk. “Ik wil mijn zege opdragen aan Remco en Fabio. Ik hoop dat ze goed herstellen.”

Ritwinnaar Bennett kan nu met een gerust gemoed toewerken naar de Tour de France. Wat verwacht Bennett eigenlijk van de Franse ronde? “Als ik een rit kan winnen… Een Touretappe kan iemands carrière maken. Dat is mijn eerste doel, maar ik wil natuurlijk altijd meer. Ik focus me echter eerst op die eerste overwinning. Daarna zien we wel.”