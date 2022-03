Runner-up Vingegaard: “Pogacar was in de sprint een klasse apart”

Jonas Vingegaard moest in Tirreno-Adriatico eveneens buigen voor Tadej Pogačar, maar de Deense klassementstroef van Jumbo-Visma eindigde in het spoor van de Sloveen wel keurig als tweede in Bellante. In het klassement schuift Vingegaard op naar de zesde plaats, op exact driekwart minuut van Pogačar.

Ondanks een spervuur aan aanvallen op weg naar Bellante, bleken de toppers aan elkaar gewaagd en dus kregen we een sprint om de overwinning. Pogačar zag het graag gebeuren en wist met een ferme versnelling zijn concurrenten uit het wiel te rijden. De Sloveense titelverdediger boekte zo alweer zijn vijfde zege van 2022 en gaat nu ook aan de leiding in het algemeen klassement.

Vingegaard bleek uiteindelijk nog de dichtste belager van Pogačar en daar put de Deen moed uit. “Ik mag heel tevreden zijn met hoe ik vandaag heb gereden”, stelde Vingegaard na afloop. “Pogačar was in de sprint een klasse apart, dus petje af voor hem. Al met al was het een zware dag vandaag. Dat ik hem als tweede heb kunnen afsluiten, geeft een goed gevoel.”

Vingegaard zal de komende dagen nog verder willen opschuiven in het klassement. Dat is zeker mogelijk, aangezien de renners nog twee lastige etappes moeten afwerken. Vrijdag staat een pittige heuvelrit naar Fermo op het programma, een dag later is er de koninginnenrit naar Carpegna.