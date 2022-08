Rune Herregodts verslaat medevluchters in openingsrit Sazka Tour

De openingsetappe van de Sazka Tour (2.1) in Tsjechië is gewonnen door Rune Herregodts. De hardrijder van Sport Vlaanderen-Baloise versloeg in Prostějov medevluchters Johan Meens, Michael Kukrle, Alexander Tarlton en Jan Kašpar in de sprint. Herregodts is uiteraard ook de eerste leider in de vierdaagse rittenkoers.

In de Tsjechische stad Uničov begon vandaag een nieuwe editie van de Sazka Tour, oftewel de Ronde van Tsjechië. De vierdaagse rittenkoers kent dit jaar twee zware bergritten naar respectievelijk Pustevny en Dlouhé Stráně, maar de renners kregen donderdag nog de kans om wat spanning op de benen te zetten met het oog op deze sleuteletappes. De renners reden in de eerste rit van Uničov naar Prostějov over een afstand van 196,2 kilometer. Onderweg werden de hoogtemeters zeker niet geschuwd, maar na de laatste helling was het toch nog goed vijftig kilometer tot de finish. Genoeg tijd dus voor de sprintersteams om de boel te (re)organiseren.

Belgen Herregodts en Meens mee in vlucht van de dag

Vijf renners wilden echter niet meewerken met de plannen van de sprintersploegen en besloten een vroege vlucht op poten te zetten. De Belgische hardrijder Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise), diens landgenoot Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB), de Duitser Alexander Tarlton (Team Lotto-Kern Haus) en de Tsjechen Jan Kašpar (ATT Investments) en Michael Kukrle (Elkov-Kasper) sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van om en nabij de drie minuten.

De sprintersteams leken de situatie kortom onder controle te hebben, maar de vijf vluchters hadden onderweg erg goed ingedeeld en wisten zo hun voorsprong lange tijd vast te houden. Met nog goed vijftien kilometer te gaan, keek het peloton nog altijd tegen een achterstand aan van zo’n anderhalve minuut. Het zag er kortom erg goed uit voor Herregodts, Meens, Kukrle, Tarlton en Kašpar. De vijf aanvallers bleven ook in de slotfase goed samenwerken en begonnen met een voorgift van zo’n veertig seconden aan de laatste vijf, vlakke kilometers.

Herregodts verslaat medevluchters, peloton komt te laat

Dit bleek meer dan voldoende om uit de greep te blijven van het peloton. De winnaar zat dus vooraan en uiteindelijk trok Herregodts, niet voor het eerst dit seizoen, aan het langste eind. De 24-jarige hardrijder bleef aan de streep Meens en Kukrle voor en boekte zo zijn tweede zege van het seizoen. In februari was hij ook succesvol in de openingsetappe van de Ruta del Sol en ook toen bleef Herregodts met zijn medevluchters uit de greep van het peloton.

Voor Herregodts is zijn zege in Tsjechië tevens een welkome opsteker richting het komende EK tijdrijden in München. De renner is door bondscoach Sven Vanthourenhout geselecteerd voor de tijdrit op woensdag 17 augustus. Herregodts zal drie dagen voor de tijdrit ook in actie komen in de wegwedstrijd, waar hij in dienst zal rijden van kopman Tim Merlier.