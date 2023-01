Rui Costa weet na drie jaar weer te winnen: “Ik vertrouwde op mijn instinct”

Rui Costa kende woensdag een droomdebuut bij zijn nieuwe ploeg Intermarché-Circus-Wanty. De 36-jarige Portugees, die deze winter de overstap maakte van UAE Emirates, won op Mallorca de Trofeo Calvià. “Een nieuw team, een nieuw shirt en een zege op de eerste dag van het nieuwe seizoen!”, roept Costa blij uit op de site van zijn nieuwe werkgever.

Voor de voormalig wereldkampioen was het zijn eerste zege sinds 4 februari 2020, toen hij een rit in de Saudi Tour op zijn naam schreef. “Mijn eerste internationale zege in drie jaar maakt me zó blij. Ik had niets meer kunnen wensen voor mijn debuut bij Intermarché-Circus-Wanty! Het weer maakte het moeilijk vandaag, met veel wind, regen en koude temperaturen. De gevaarlijke afdaling van de Coll de Sóller halverwege de wedstrijd zorgde ervoor dat het peloton uit elkaar viel.”

Costa kwam samen met ploeggenoot Kobe Goossens in een groepje terecht van zo’n tien renners. Later zou hij daar samen met Louis Vervaeke uit wegrijden, richting de overgebleven vroege vluchters Pascal Eenkhoorn en Ben Healy. Nadat Eenkhoorn moest passen, gingen de overige drie strijden om de overwinning. “In de finale vertrouwde ik op mijn instinct. Uiteindelijk won ik de koers. Ik dacht alleen aan de zege, ook al kwamen de achtervolgers heel dichtbij in de slotkilometer. Ik bleef kalm en keek nooit om.”

“Het geeft moraal om te laten zien dat ik nog niet vergeten ben hoe ik moet winnen. De magie komt ongetwijfeld door mijn nieuwe team, met een fantastische groep ploeggenoten en een geweldige staf. Deze avond zullen we dit voor mij belangrijke moment vieren!”