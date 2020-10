Roze droom Almeida spat uiteen: “Ik ben trots op wat ik heb bereikt”

João Almeida heeft vijftien dagen de roze trui gedragen, maar aan zijn roze droom kwam vandaag een einde. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step bleek niet in staat om de beste klimmers te volgen en staat nu vijfde in het klassement. “Mijn tegenstanders zijn gewoon sterker”, zo concludeert hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

Almeida, die de roze trui veroverde na de derde etappe met aankomst op de Etna, moest al vrij vroeg passen op de Passo dello Stelvio. De jonge renner vocht in de finale voor wat hij waard was, kwam nog knap als zevende over de streep, maar verloor alsnog bijna vijf minuten en het roze. “Ik verlies hier de roze trui en dat is jammer.”

“Maar goed, mijn tegenstanders zijn gewoon sterker en daar kon ik vandaag niks tegen beginnen. Ik heb ervoor gevochten, maar ik zat halverwege de Stelvio al aan mijn limiet. Dan probeer je het nog wel even, maar ik wist dat ik dat tempo niet kon volhouden tot de top. Ik koos ervoor om op mijn eigen tempo naar boven te klimmen.”

“Ik verlies uiteindelijk niet eens zoveel tijd, maar het is toch genoeg om het roze te verliezen. Mijn concurrenten waren sterker en ik had de benen niet. De Stelvio was echt een superzware klim, maar ik heb er ergens toch wel van genoten. Mijn familie stond op de top en ook enkele Portugese supporters. Ik heb daar zelfs even gehuild van emotie. Nu is de roze droom voorbij, maar ik heb er wel voor geknokt.”

Chapeau @JooAlmeida98 & @deceuninck_qst giro-squad HATS OFF for your courage and determination champs!

Goodluck in the upcoming few days! — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) October 22, 2020