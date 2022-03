Ronde van Zwitserland deelt wildcards uit

De organisatie van de Ronde van Zwitserland heeft de deelnemende ploegen voor de komende editie bekendgemaakt. Naast Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic, de ProTeams die automatisch op een uitnodiging konden rekenen, zijn nog drie formaties geïnviteerd. Het vrouwenpeloton zal naast elf WorldTeams bestaan uit negen ploegen met een wildcard.

Bij de mannen hebben TotalEnergies, Human Powered Health en een nationale selectie van Zwitserland een wildcard gekregen. Het Franse team, TotalEnergies, heeft de recordhouder wat het aantal ritoverwinningen in de Ronde van Zwitserland in handen: Peter Sagan. “Ik ben blij dat mijn team een wildcard heeft ontvangen voor de Ronde van Zwitserland 2022 en dat ik mijn nieuwe kleuren kan rijden in een van mijn favoriete koersen”, aldus Sagan. “Het zou een mooie bonus zijn voor het hele team als ik mijn record uit kan breiden.”

Het vrouwenpeloton bestaat naast elf WorldTeams uit Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch, Cofidis, Coop-Hitec Products, Lotto Soudal Ladies, Stade Rochelais Charents-Maritime, Ceratizit-WNT, Valcar-Travel&Service en zowel een regionale als nationale selectie van Zwitserland. De WorldTeams die ontbreken zijn SD Worx, Uno-X en Human Powered Health.

#tds2022 Teams Men & Women🚴‍♂️🚴‍♀️

.

Lining up the Best Teams in the World➡️ https://t.co/SUFyF7hrsc pic.twitter.com/BNKr8mZXUz — Tour de Suisse (@tds) March 2, 2022

Wildcards Ronde van Zwitserland – Mannen

Alpecin-Fenix

Arkéa-Samsic

Human Powered Health

TotalEnergies

Zwitserland (nationale selectie)

Wildcards Ronde van Zwitserland – Vrouwen

Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch

Cofidis

Coop-Hitec Products

Lotto Soudal Ladies

Stade Rochelais Charents-Maritime

Ceratizit-WNT

Valcar-Travel&Service

Zwitserland (nationale selectie)

Zwitserland (regionale selectie)