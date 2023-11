woensdag 15 november 2023 om 13:30

Ronde van Turkije zal volgend jaar weer plaatsvinden in de maand april

De Ronde van Turkije werd dit jaar voor de verandering eens georganiseerd in de maand oktober, maar zal in 2024 gewoon weer plaatsvinden in het voorjaar. Dat heeft de organisatie van de meerdaagse wielerkoers vandaag laten weten via social media.

De Ronde van Turkije werd de laatste jaren steevast georganiseerd in de maand april, maar dit jaar moesten we wachten tot midden oktober en daarmee was de ronde voor renners als Jasper Philipsen, Mark Cavendish en Cees Bol de seizoensafsluiter. De eindzege ging naar Alexey Lutsenko, voor Ben Zwiehoff en Harold Tejada.

De Ronde van Turkije in oktober, het is en blijft een uitzondering. “Na de succesvolle editie van 2023, die werd uitgesteld naar oktober, zal de ronde volgend jaar weer plaatsvinden in april, tussen de voorjaarsklassiekers”, deelt de organisatie mee. “De wedstrijd heeft verder zijn plek op de UCI ProSeries-kalender weten te behouden.”

Fikse concurrentie

De 59ste editie van de Ronde van Turkije zal volgend jaar worden verreden van 21 tot en met 28 april. De wedstrijd heeft dan concurrentie van onder meer Luik-Bastenaken-Luik (21 april) en de Ronde van Romandië (23-28 april).