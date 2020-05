Ook Ronde van Denemarken zoekt nieuwe datum dinsdag 5 mei 2020 om 11:48

De PostNord Danmark Rundt (2.Pro), die normaal van 11 tot 15 augustus op de kalender stond, wordt uitgesteld. De organisatoren zoeken wel naar een nieuwe datum in het najaar.

“De PostNord Rundt is van enorm belang voor het Deense wielrennen en het heeft grote financiële gevolgen om de race uit te stellen”, aldus Henrik Jess Jensen, voorzitter van de Deense wielerbond in een persbericht. “Maar we willen geen compromissen sluiten als het op veiligheid of aanbevelingen van de autoriteiten aankomt. Augustus is gewoon nog niet haalbaar.” De Deense Wielerunie (DCU) zoekt nu naar een nieuwe datum. En dat geldt overigens ook voor alle Deense kampioenschappen, die in de maand juni op de kalender stonden.

In 2018 won Wout van Aert (foto) deze vijfdaagse rittenkoers. Ook Jakob Fuglsang, Simon Gerrans, Lieuwe Westra, Wilco Kelderman, Michael Valgren en Mads Pedersen sieren de erelijst van de laatste tien jaar. Vorig jaar ging de eindzege naar het Deense talent Niklas Larsen, terwijl Tim Merlier de slotrit op zijn naam schreef.