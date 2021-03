Ronde van de Toekomst met ploegentijdrit en zwaar slot in de Alpen

Het parcours van de Ronde van de Toekomst 2021 is gepresenteerd. De beloftenkoers, de Tour de France voor U23-renners, staat dit jaar van 13-22 augustus op de wielerkalender. Er wordt begonnen met een proloog en op de derde dag staat een lange ploegentijdrit op het programma. Het slot is in de Alpen.

De 57ste editie van de Tour de l’Avenir begint op vrijdag 13 augustus in Charleville-Mézières met een proloog van vijf kilometer. Na een rit naar Soissons volgt op dag drie een ploegentijdrit van 27 kilometer, die voor grote verschillen zal zorgen in het klassement.

Tijdens de laatste vier etappes kan het klassement weer op zijn kop gezet worden. In de zesde etappe wordt in de finale twee keer de Côte de la Combe du Lac beklommen en ligt de finish na een afdaling in Septmoncel. De zevende etappe is slechts 100 kilometer lang met de streep op de Grand Colombier (17,3 km aan 7,1%), die beklommen wordt vanuit Culoz.

Het slotweekend kent ook twee aankomsten bergop. Eerst een zeer korte bergrit van 60 kilometer naar Saint-Jean-d’Arves, met onderweg ook de Montée de Bottières en de Col du Mollard, gevolgd door een bergetappe naar de Col du Petit-Saint-Bernard. Midden in die rit ligt de Col d’Iseran met de top op ruim 2.700 meter.

Vorig jaar werd de Ronde van de Toekomst vanwege de coronacrisis niet verreden. De laatste winnaar is de Noor Tobias Foss, die momenteel uitkomt voor Jumbo-Visma.

Tour de l’Avenir 2021 (13-22 augustus)

Rittenschema

13/08, proloog: Charleville-Mézières – Charleville-Mézières (5 km, ITT)

14/08, etappe 1: Charleville-Mézières – Soissons (161 km)

15/08, etappe 2: Laon – Laon (27 km, TTT)

16/08, etappe 3: Château-Thierry – Donnemarie-Dontilly (152 km)

17/08, etappe 4: Provins – Bar-le-Duc (186 km)

18/08, etappe 5: Tomblaine – Bar-sur-Aube (151 km)

19/08, etappe 6: Champagnole – Septmoncel (138 km)

20/08, etappe 7: Saint-Vulbas – Grand Colombier (100 km)

21/08, etappe 8: La-Tour-en-Maurienne – Saint-Jean-d’Arves (60 km)

22/08, etappe 9: La Toussuire – Col du Petit-Saint-Bernard (154 km)

Etappe 6 Etappe 7 Etappe 8 Etappe 9