dinsdag 31 oktober 2023 om 15:08

Ronde van Catalonië trekt volgend jaar weer naar skioorden Vallter 2000 en Port Ainé

Op het volledige parcours is het nog even wachten, maar de organisatie van de Ronde van Catalonië heeft al belangrijke informatie gedeeld over het parcours van de eerstvolgende editie van de meerdaagse wielerronde. In de 103e editie trekt de karavaan (opnieuw) naar skigebieden Vallter 2000 en Port Ainé.

In een eerder stadium maakte de organisatie van de Catalaanse rittenkoers al bekend dat de renners volgend jaar een bergrit krijgen voorgeschoteld naar het heiligdom van Queralt. In deze rit zullen de deelnemers finishen op de flanken van een ruim tien kilometer lange beklimming aan ruim 6%. Maar daar blijft het dus niet bij voor de klimmers, want er staan ook nog twee andere bergritten op het programma naar respectievelijk Vallter 2000 en Port Ainé.

Renners die de voorbije jaren al eens aan de start stonden van de Ronde van Catalonië, zullen niet echt voor verrassingen komen te staan. De ronde zal volgend jaar namelijk voor een achtste keer finishen in Vallter 2000, na een slotklim van 11 km aan 7,6%. Juan Fernández won er de eerste keer in 1986 en vervolgens waren ook Tony Rominger (1992), Nairo Quintana (2013), Tejay Van Garderen (2014), Adam Yates (2019 en 2021) en Giulio Ciccone (dit jaar) aan het feest.

De slotklim naar skigebied Port Ainé (18,5 km aan 6,8%) werd al vier keer eerder opgenomen in het parcours van de Ronde van Catalonië. Drie keer werd er reeds gefinisht op deze klim, met overwinningen voor Esteban Chaves (2021), Thomas De Gendt (2016) en Daniel Martin (2013). In 2012 ging een geplande aankomst in Port Ainé op het laatste moment niet door vanwege de slechte weersomstandigheden.

Het is nog enkele weken wachten op het volledige parcours, zo laat de organisatie nog weten in een perscommuniqué. De Ronde van Catalonië 2024 zal volgend jaar plaatsvinden van 18 tot en met 24 maart. Dit jaar ging de eindzege naar de Sloveen Primož Roglič, na een spannende tweestrijd met de Belg Remco Evenepoel.