Ronde van Catalonië: Ciccone kopman Trek-Segafredo, Juan Pedro López maakt rentree

Giulio Ciccone voert Trek-Segafredo aan in de Ronde van Catalonië, die vandaag van start gaat. De Italiaan krijgt onder meer Quinn Simmons mee in steun. Juan Pedro López, die in januari zijn sleutelbeen brak, maakt zijn eerste wedstrijdkilometers van 2023.

In de eerste maanden van het nieuwe seizoen liet Ciccone zich al meermaals zien. Zo werd hij tweede in de Ronde van Valencia, waar hij bovendien een rit wist te winnen. Onlangs eindigde hij ook nog als vijfde in Tirreno-Adriatico. Simmons heeft zijn eerste zege van het jaar ook al een tijdje binnen. Hij won in januari, met een onvervalst Ekimovje, de derde etappe van de Vuelta a San Juan.

Op dat moment zat Juan Pedro López net in de lappenmand. De Spanjaard, die vorig jaar lange tijd de roze trui droeg in de Giro d’Italia, brak zijn sleutelbeen op training en moest geopereerd worden. Nu is hij klaar voor zijn rentree. De 25-jarige renner zal deze zomer zijn debuut maken in de Ronde van Frankrijk. In de Ronde van Catalonië zal López aan de zijde rijden van Jon Aberasturi, Marc Brustenga, Dario Cataldo, Kenny Elissonde en de al genoemde Ciccone en Simmons.

Jayco AlUla heeft de selectie voor de Ronde van Catalonië ook bekendgemaakt. De Australische formatie staat zonder klassementsfavoriet aan het vertrek, maar zal hopen op een uitschieten van Italiaans kampioen Filippo Zana of diens landgenoot Kevin Colleoni. De ploeg bestaat verder uit Alessandro De Marchi, Christopher Juul-Jensen, Callum Scotson, Tsgabu Grmay en Alexandre Balmer, die afgelopen zaterdag in de vroege vlucht van Milaan-San Remo zat.