Ronde de l’Isard voor beloften vraagt om uitstel tot eind september

De Ronde de l’Isard wordt mogelijk opnieuw in het najaar verreden. De rittenkoers voor beloften heeft een aanvraag ingediend bij de UCI om de koers eind september of begin oktober te organiseren. Dat laat organisator Gérard Vacaresse weten aan La Dépêche. Normaal wordt de Ronde de l’Isard eind mei gereden.

“Buiten de onzekerheid die er nog steeds is, lopen we ook achter met de administratie”, zegt Vacaresse. Dat heeft te maken met de korte tijd die zit tussen de afgelopen editie en de aankomende uitgave. “We hebben de tijd nog om alles te regelen. En om zoveel mogelijk gemeentes tevreden te stellen, wordt het een vijfdaagse in plaats van een vierdaagse.”

Volgens de wedstrijdorganisatie hebben al meer dan vijftig teams zich aangemeld om in 2021 de Ronde de l’Isard, die bekent staat om zijn bergachtige karakter, te rijden. “Daar zitten ook beloftenploegen van profteams bij”, geeft Vacaresse aan. Zij kunnen zich opmaken voor een programma met waarschijnlijk drie aankomsten bergop.

Vorig jaar werd Ronde de l’Isard ook al uitgesteld op de kalender. Toen ging de eindzege naar de Belg Xandres Vervloesem voor zijn landgenoot Henri Vandenabeele.