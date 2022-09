Romy Kasper van Jumbo-Visma naar AG Insurance-NXTG

Romy Kasper vertrekt na twee seizoenen bij Jumbo-Visma. De 34-jarige Duitse renster gaat in 2023 aan de slag bij het ambitieuze AG Insurance-NXTG van manager Natascha Knaven-den Ouden en ambassadeur Patrick Lefevere.

Kasper plakt nog een jaar vast aan haar lange carrière, die in 2008 begon bij een kleine Duitse ploeg. Sindsdien kwam ze onder meer uit voor Rusvelo (2012), Boels-Dolmans (2013-2016), Alé Cipollini (2017-2019), Parkhotel Valkenburg (2020) en dus Jumbo-Visma (2021-2022).

In al die jaren kwam Kasper tot twee overwinningen. Ze won etappes in de Tour de Feminin in Tsjechië en de Thüringen Rundfahrt. Daarnaast was Kasper vooral een belangrijke helper voor de kopvrouwen in haar ploegen.

Die rol zal ze ook spelen bij AG Insurance-NXTG, dat nu vooral gericht is op beloften, maar flink gaat investeren voor komend seizoen. Zo zijn eerder al Ashleigh Moolman (SD Worx), Lotta Henttala (Ceratizit-WNT) en Maaike Boogaard (UAE Team ADQ) gepresenteerd voor 2023.