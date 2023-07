Rompelberg Cycling Holidays: De ultieme fietsvakanties op Mallorca voor de echte fietsliefhebber

Droom jij als gepassioneerde fietser van de perfecte fietsvakantie in Europa? Zoek niet verder! Rompelberg Cycling Holidays is dé specialist als het gaat om fietsen op het prachtige eiland Mallorca. Met onze ongeëvenaarde expertise en liefde voor fietsen, bieden wij jou de ultieme ervaring om zorgeloos te genieten van je favoriete sport.

Bij Rompelberg begrijpen we dat fietsen meer is dan alleen maar trappen. Het is een levensstijl, een passie waar we dol op zijn. Daarom werken we samen met de beste fietsleveranciers, voedingsmerken en bieden we technische ondersteuning onderweg. We willen dat jij je volledig kunt focussen op het verkennen van Mallorca’s glooiende wegen, het bewonderen van adembenemende uitzichten en het genieten van de perfecte mix van uitdagende klimmetjes en ontspanning.

Onze toegewijde gidsen en medewerkers zijn zelf gepassioneerde fietsers en begrijpen jouw liefde voor de sport. Ze staan klaar om hun kennis en enthousiasme met jou te delen, of je nu een doorgewinterde wielrenner bent of net begint met fietsen, er is altijd een geschikte groep om bij aan te sluiten. Én je kunt rekenen op hoogwaardige fietsen en uitrusting, zodat je comfortabel en betrouwbaar op pad kunt gaan.

Je ontdekt de mooiste routes en bezienswaardigheden van het eiland. Of je nu houdt van uitdagende beklimmingen of ontspannen tochten langs de kust, we stellen de perfecte routes samen die passen bij jouw wensen en niveau. Op Mallorca geniet je van de prachtige natuur, pittoreske dorpjes, de warme mediterrane sfeer en het gezelschap van mensen die dezelfde passie delen.

Dus, als jij net zoveel van fietsen houdt als wij, ga dan met ons mee op een fietsvakantie naar Mallorca. Jouw plezier en zorgeloos genieten staat voorop en jij hoeft je alleen maar te concentreren op het geluid van je banden op de weg en de wind in je gezicht. Rompelberg Cycling Holidays is jouw partner in onbezorgd fietsplezier.