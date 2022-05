Rohan Dennis verliest leiding op slotdag: “In de eerste etappes te veel gegeven”

Rohan Dennis zag op de slotdag van de Ronde van Romandië de eindzege door zijn vingers doorglippen. De Australiër van Jumbo-Visma eindigde buiten de top-20 in de klimtijdrit en zakte zodoende van de eerste naar de achtste plaats. “Ik ben helemaal kapot”, zucht Dennis in het flashinterview na afloop.

“Ik had echt niks meer in de benen in de laatste deel van de klim”, aldus Dennis, die bij het eerste tussenpunt nog enigszins in de buurt van de uiteindelijke winnaar Vlasov kon blijven. “Het was gewoon een gevecht. Deze week heeft zijn tol geëist, het was elke dag vechten. Het was een mooie week met het team. Ik wil hen bedanken. Ze waren heel goed deze week, ik wil hen bedanken voor het goede werk. Het was me een genoegen om voor hen te rijden. Ze gaven me alle steun die mogelijk was en het is jammer dat ik het niet af kon maken.”

Dennis reed de afgelopen week rond als leider van Jumbo-Visma. “Ik zal nooit een klassementskopman in een grote ronde zijn, maar ik denk dat ik in de eerste etappe te veel heb gestreden om zoveel mogelijk tijd te pakken met het oog op de laatste twee dagen in de bergen. Maar uiteindelijk is het een goede test, om te kijken wat ik voor Primoz (Roglic, red.) kan doen, als we in de Tour de France of een andere grote ronde het hooggebergte in zullen gaan.”