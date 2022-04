Rohan Dennis nog steeds leider in Romandië: “Team heeft het me gemakkelijk gemaakt”

Rohan Dennis overleefde vandaag de koninginnenrit in de Ronde van Romandië. De Australiër kwam uiteindelijk als elfde over de streep op drie seconden van etappewinnaar Sergio Higuita. Dennis begint morgen aan de slottijdrit met vijftien seconden voorsprong op dichtste achtervolger Juan Ayuso.

“Het was niet 100% perfect vandaag. Ik verloor drie seconden”, aldus een kritische Dennis in het flashinterview na de aankomst. “Het ging wel beter dan verwacht. Het team was echt geweldig. Eerlijk, ze reden echt zo geweldig, ik kan geen beter team wensen. Ze hebben het me vandaag zo makkelijk mogelijk gemaakt, ik moet ze echt bedanken.”

Jumbo-Visma controleerde de hele dag de koers voor hun leider. “Door ons eigen tempo te rijden konden we aanvallen van andere renners neutraliseren. Dat was ook het plan op voorhand.” Op de afsluitende tijdrit van morgen zal Dennis zijn voorsprong van vijftien seconden verdedigen. “De eerste vlakke zes kilometer zijn in mijn voordeel, daar moet ik van profiteren. De klim is 25 à 26 minuten all in, hopelijk zal het goed genoeg zijn.”

In die tijdrit zullen de renners de beklimming naar Villars moeten rijden, wat Dennis al eens deed in 2018. “Pijn, veel pijn had ik toen. Ik reed destijds op mijn tijdritfiets, dat was misschien de verkeerde beslissing. We moeten nog kijken hoe we het dit keer gaan doen, we zullen de computers het werk laten doen. Ik volg het team en hun beslissingen.”