Rohan Dennis kan leven met tweede plaats: “Ik denk dat Ethan moeilijk te kloppen was”

Rohan Dennis is in de proloog van de Ronde van Romandië als tweede geëindigd. De Australisch kampioen tijdrijden van Jumbo-Visma moest op het 5,12 kilometer lange parcours door Lausanne alleen Ethan Hayter voor zich dulden. Het verschil met de Brit bedroeg zo’n vier seconden.

“Ik moet tevreden zijn met de rit die ik heb afgewerkt”, zegt Dennis na afloop van de proloog op de website van zijn ploeg. “Ik kan mezelf niets verwijten en heb alles gegeven. Vandaag was er net een renner sterker. Petje af voor Ethan. In de laatste bochten kwam ik niet heel lekker uit. Ik gaf alles in de eerste paar kilometers. Ik zag een beetje dizzy in het slot van de proloog, maar ik denk dat Ethan vandaag moeilijk te kloppen was. De vorm voor het vervolg van deze ronde is er in ieder geval.”

Zijn ploegmaats Sepp Kuss en Steven Kruijswijk kijken na de proloog al tegen een beduidende achterstand aan. De Amerikaanse klimmer klokte de 77e tijd, op 31 seconden van de winnaar. Voor de Nederlander eindigde de tijdrit op de 95e plaats, op 34 seconden achterstand.