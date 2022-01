Rohan Dennis: “Ik merkte dat INEOS op veel vlakken Jumbo-Visma kopieerde”

Rohan Dennis heeft om meerdere redenen ervoor gekozen om deze winter INEOS Grenadiers te verruilen voor Jumbo-Visma. In een korte video die door zijn nieuwe ploeg is gepubliceerd, zegt de Australische tempobeul dat zijn nieuwe team technisch beter is en dat INEOS Grenadiers de geel-zwarte formatie ‘op veel vlakken aan het kopiëren was’.

“Er zijn veel dingen waar de ploeg heel goed mee bezig is”, zegt Dennis. “Ik merkte toen ik bij INEOS zat dat ze Jumbo op veel vlakken kopieerden. En ik dacht: waarom zou ik in een ploeg willen zitten die een andere ploeg kopieert? Waarom zou ik dan niet voor díé ploeg gaan rijden? Dus eigenlijk wilde ik hierheen verhuizen omdat het technisch gezien een betere ploeg is. Het ziet eruit als een geweldige structuur.”

Voor de Australiër is het ook een soort terugkeer op het oude nest. In 2011 koerste hij namelijk voor de continentale tak van de ploeg, die toen nog Rabobank heette. “Ik kom ook terug naar waar ik ooit begon, toen ik in 2011 bij Rabobank zat. Het is nu een beetje anders, want toen was het een continentale ploeg. Het is een heel mooie stap en ik kijk ernaar uit: Jumbo-Visma is op dit moment de toonaangevende ploeg.”

Droomaanwinst

Sportief directeur noemde Dennis een ‘droomaanwinst’. “Daar probeer ik me niet te veel van aan te trekken. Het zorgt wel voor een beetje druk als je zo’n label krijgt. Het is geen druk die ik niet fijn vind, het doet me beseffen hoe belangrijk ik ben in de ploeg. Ik kom hier niet alleen om plezier te hebben. Je bent hier om je werk te doen, om te blijven presteren en dat is wat ik graag doe. Het is een van de dingen waar ik mijn hele carrière voor heb gewerkt, om op dit punt te komen. Het is altijd een doel geweest om een van de beste renners van de wereld te worden.”

De Australiër is een van de zes renners bij Jumbo-Visma die al verzekerd zijn van een plekje in de selectie voor de Tour de France, samen met Wout van Aert, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Primož Roglič en Jonas Vingegaard. “Het grote doel voor mij en de ploeg is de Tour de France. Het is een enorme koers, een circus, en ik wil echt deel uit maken van een ploeg die mogelijk kan winnen. Ik zal proberen de ploeg te helpen om Tadej Pogačar te verslaan. Ik mag hem graag, maar het is de vijand.”

Dennis begint later deze maand aan het nieuwe seizoen. In Australië doet hij mee aan het Santos Festival of Cycling, de alternatieve etappekoers voor de afgelaste Tour Down Under.