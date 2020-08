Roglic wint spectaculaire etappe in Tour de l’Ain, Jumbo-Visma maakt indruk zaterdag 8 augustus 2020 om 15:30

De tweede etappe in de Tour de l’Ain is gewonnen door Primož Roglič. De Sloveen van Jumbo-Visma won de sprint van een elitegroepje na een spectaculaire etappe over meerdere beklimmingen. Jumbo-Visma maakte als collectief indruk. Roglič is ook de nieuwe leider.

De openingsetappe van de Tour de l’Ain zorgde meteen voor vuurwerk. Primož Roglič wist zijn concurrenten in de finale op de pijnbank te leggen, maar het was de jonge Italiaan Andrea Bagioli die er met de zege vandoor ging. In de tweede etappe van Lagnieu naar Lélex Monts-Jura kregen de renners twee colletjes van derde categorie, twee van tweede en een van eerste (namelijk de Col de Menthières) voor de wielen geschoven, goed voor 3.159 hoogtemeters.

Sterke kopgroep krijgt de ruimte

Het peloton liet al vrij vroeg in de etappe vijf sterke renners wegrijden. Met Nils Politt, Simon Gugliemi, Joey Rosskopf, Julien Bernard en Jaakko Hänninen bestond de vroege vlucht louter uit WorldTour-renners. Zowel Gugliemi, Hänninen als Rosskopf stonden in het klassement op slechts tien seconden van leider Bagioli. Politt en Bernard verloren in de openingsetappe al meerdere minuten en kwamen niet meer in aanmerking voor de leiderstrui.

De voorsprong van de vijf koplopers liep op tot vier minuten, maar in het peloton hadden de klassementsteams hun zaakjes goed voor elkaar. Op de voorlaatste klim van de dag, de Côte de Giron (7,6 km aan 6,2%), zagen we de manschappen van Jumbo-Visma het tempo bepalen in het peloton. Het verschil met de koplopers bedroeg, mede door het werk van de Nederlandse brigade, nog maar twee minuten met nog meer dan veertig kilometer te gaan.

Jumbo-Visma maakt indruk bergop

Bernard wist als eerste de top van de Côte de Giron te bereiken, waardoor hij opnieuw de volle buit wist te pakken op een beklimming. De Fransman van Trek-Segafredo deed op die manier uitstekende zaken in de strijd om de bergtrui, maar Bernard slaagde er niet in om punten te sprokkelen op de laatste klim van de dag. De koplopers werden namelijk één voor één ingerekend op de Col de Menthières, de uitverkoren beklimming voor vuurwerk tussen de favorieten.

Jumbo-Visma reed een verschroeiend tempo op de flanken van de Menthières, waardoor de favorietengroep flink werd uitgedund. Zo reed Robert Gesink zich helemaal leeg voor zijn kopmannen en vervolgens was het aan Tom Dumoulin om het tempo, in dienst van Roglič en Steven Kruijswijk, te verhogen. De Girowinnaar van 2017 was echter al vrij snel weg van het front en dus moest een sterke George Bennett op kop beuken namens Jumbo-Visma.

Kruijswijk valt aan, maar haalt het niet

De Nederlandse formatie zag de ene na de andere topper afhaken. Zo moesten Fabio Aru en Guillaume Martin, de nummers vijf en drie van de voorbije Mont Ventoux Dénivelé Challenge, afhaken. En niet veel later moest ook Geraint Thomas in zijn eerste wedstrijd sinds de coronabreak passen. De eerste groep bestond met nog 23 kilometer te gaan nog maar uit zes renners: Bennett, Roglič, Kruijswijk, Egan Bernal, Nairo Quintana en Bauke Mollema.

In de afdaling van de Col de Menthières wisten Valerio Conti en Jonathan Castroviejo weer terug te keren vanuit de achtergrond. De Spaanse tijdrijder mocht vrijwel meteen op kop rijden voor ploeggenoot en kopman Bernal, aangezien Kruijswijk op twaalf kilometer van de streep besloot om ten aanval te trekken. De 33-jarige Brabander wist al snel vijftien seconden uit te lopen op het achtervolgende groepje, waar vooral naar Team Ineos werd gekeken.

Roglič rondt teamwork af met sprintzege

Castroviejo slaagde er wel in om Kruijswijk binnen schot te houden en het was Bernal die met een ultieme inspanning het laatste gaatje wist te dichten. Heel even leken Bennett en Conti het slachtoffer te worden van de tempoversnelling van Bernal, maar beide renners slaagden er weer in om terug te keren. Bennett reed zelfs zonder nadenken weer naar voren om opnieuw het nodige kopwerk te doen voor Kruijswijk en een sterk ogende Roglič.

Met nog drie kilometer te gaan was de situatie als volgt: de zeven koplopers verdedigden een voorsprong van slechts vijftien seconden op een achtervolgende groep. In deze groep zagen we renners als Aru, Jesús Herrada en João Almeida zo goed mogelijk ronddraaien in de hoop op een zeer late hergroepering. Dat gebeurde echter niet en dus gingen we met zes renners (Bennett had zijn werk gedaan) sprinten om de overwinning.

Mollema en Quintana hadden nog geen trap gegeven in de finale en leken kans te maken op de ritzege, maar de Nederlander kreeg in de sprint af te rekenen met kettingproblemen. De ritzege ging uiteindelijk naar Roglič, die na een felbetwiste etappe veel sneller bleek dan Bernal en Conti. De Sloveen is ook de nieuwe leider met nog één etappe te gaan. Morgen zal de ronde worden beslist op de flanken van de Grand Colombier.