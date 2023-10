zaterdag 7 oktober 2023 om 19:03

Roglic neemt met podiumplek afscheid van Jumbo-Visma: “Een achtbaan van emoties”

Primoz Roglic wist zijn allerlaatste wedstrijd voor Jumbo-Visma dan wel niet te winnen, toch eindigde de Sloveen als derde in de Ronde van Lombardije. “Graag had ik mijn tijdperk bij deze ploeg afgesloten in stijl, maar dat zat er vandaag helaas niet in”, reageerde hij na afloop.

De 33-jarige Roglic begon als mede-favoriet aan de laatste monumentale klassieker van het seizoen, maar moest in de finale toch duidelijk zijn meerdere erkennen in zijn jongere landgenoot Tadej Pogacar. Die laatste reed weg in de afdaling van de Passo di Ganda en soleerde vervolgens naar zijn derde opeenvolgende overwinning in Il Lombardia.

Na de finish keek Roglic op de website van Jumbo-Visma terug op zijn laatste koers voor de Nederlandse formatie. “Ik heb vandaag alles gegeven wat nog in de tank zat. De benen lieten me een beetje in de steek, maar desondanks bleef ik vechten tot op de streep. Ik heb afgezien in de laatste vijftig kilometer. Ik kan me gelukkig prijzen met een podiumplaats. Het is voor het eerst dat ik dat bereik in deze koers.”

Roglic blikt verder terug op acht bijzonder succesvolle seizoenen bij Jumbo-Visma. Hij groeide in dienst van de geel-zwarte formatie uit tot een absolute wereldtopper en won onder meer drie keer de Vuelta a España, één keer de Giro d’Italia, Luik-Bastenaken-Luik, twee keer Tirreno-Adriatico, tweemaal de Ronde van het Baskenland, Parijs-Nice, het Critérium du Dauphiné en twee keer de Ronde van Romandië.

“Het was een fantastische periode bij Jumbo-Visma. Ik kan er enkel met trots op terugkijken. We hebben samen een hoop meegemaakt in de afgelopen acht jaar. Het was een tijd die ik voor geen goud had willen missen. Ook in het laatste seizoen hebben we samen weer een hoop mooie dingen bereikt. Dat seizoen sluit ik nu af met de derde plaats in Lombardije.”

“Het was een achtbaan van emoties, met een hoop mooie herinneringen die me voor eeuwig bij zullen blijven. Het was een prachtig hoofdstuk in mijn leven”, aldus Roglic, die de komende jaren zal uitkomen voor BORA-hansgrohe.