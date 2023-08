Rijd dit weekend over de Drentse flinten tijdens de Hunebed Highway Classic

Ad

Nog op zoek naar een leuke toertocht om komend weekend te rijden? In Drenthe staat zondag de Hunebed Highway Classic op het programma. Een schitterende tocht door het mooie, rustgevende Hondsruggebied.

De Hunebed Highway Classic (zondag 27 augustus) voert de deelnemers langs de mooie plekjes van onze inmiddels beroemde Hunebed Highway tussen Coevorden en Zuidlaren én over een deel van het EK parcours waar in september de profs over heenrijden. Langs deze autoweg liggen prachtige brinkdorpen en landschappen, zoals o.a. het Nationaal Park Drentsche Aa en het Hondsruggebied, dat samen met een deel van het omringende gebied, het enige Geopark van Nederland vormt.

De Hunebed Highway Classic kent als afstanden 65, 95, 125 en 155 km en heeft het het NTFU predikaat Extra Goed Geregeld. Bij de langste afstand is er sprake van 426 hoogtemeters! De opbrengst van de Hunebed Highway Classic gaat naar KWF Kankerbestrijding en een aantal regionale Goede Doelen.

MTB

Voor de MTB-liefhebbers zijn er twee prachtige tochten over 30 en 50 km uitgetekend. De tocht gaat dit jaar in noordelijke richting, waar je wordt verrast met verstopte, onverwachte, paadjes door de boswachterijen van Odoorn en Exloo. De routes zijn geschikt voor alle niveaus. Als échte mountainbiker móet je deze tocht gewoon op je palmares hebben staan

Tot en met vrijdag 25 augustus 2023 is het mogelijk om je online in te schrijven. Op 27 augustus is daginschrijving tijdens de stad natuurlijk ook nog mogelijk.