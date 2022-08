Rijd dit weekend een toertocht over het parcours van het WK Wielrennen 2021

Ad

Vorig jaar bezorgde Vlaanderen ons een memorabele editie van het WK Wielrennen. Wil je die ongelofelijke sfeer opnieuw beleven? Dat kan! Op zondag 7 augustus staat de Ride Leuven op het programma, een heerlijke fietshappening in en rond Leuven waarbij jong & oud fietsen en supporteren in een zomerse setting.

Enkele uren voor de profs hun opwachting maken in de Tour of Leuven is het de beurt aan jou om nog eens te proeven van het WK-parcours en de WK-sfeer. Het spectaculaire parcours in de Leuvense binnenstad en de bekende hellingen van de Flandrienlus in de Druivenstreek zitten bij vele wielerliefhebbers nog vers in het geheugen. Demarreer net zoals Julian Alaphilippe in het stadscentrum van Leuven of geniet onderweg van de pittige en uitdagende hellingen in Overijse en Huldenberg.

Ben je een getrainde fietser en op zoek naar dat tikkeltje extra? Schrijf je dan in voor de 70km of 110km en pik onderweg ook de WK-hellingen mee van de Flandrienlus in de Druivenstreek.

Het stadscentrum in Leuven zal gedurende de hele dag afgesloten zijn voor het verkeer. Voor iedereen die rustig door de stad wil fietsen voorzien we een lokale lus van 15 km. Iedereen is welkom: jong en oud, beginners en gevorderden, met familie of alleen. Je kan er genieten van een tof en zorgeloos fietsparcours.