Rigoberto Urán verlaat Ronde van Romandië met schouderblessure

Rigoberto Urán gaat niet van start in de tweede etappe van de Ronde van Romandië. De Colombiaan kwam tijdens de finale van de eerste rit in lijn ten val en liep daarbij een schouderblessure op. Dat meldt zijn ploeg EF Education EasyPost op haar sociale media.

“Rigoberto Urán zal niet starten in de tweede etappe van de Ronde van Romandië, nadat hij door een val in de laatste kilometers van etappe één een schouderblessure opliep. Hij zal morgen verdere scans ondergaan om te bepalen hoe zwaar zijn blessure is”, staat er in het bericht. Urán lag bij de valpartij waarbij onder andere ook Ethan Hayter, Ion Izagirre en Steven Kruijswijk betrokken waren.

In de proloog was Urán 27e geworden, maar door zijn valpartij van woensdag stond hij al op grote achterstand in het algemeen klassement. Eerder dit seizoen werd hij veertiende in Tirreno-Adriatico en tiende in de Ronde van het Baskenland. De volgende wedstrijd op het programma van de 35-jarige renner is La Route d’Occitanie-La Dépêche du Midi, in juni. Daarna zal hij de Tour de France betwisten.

