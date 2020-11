Rigoberto Uran twee jaar langer bij EF Pro Cycling

Rigobert Uran zal ook in 2021 en 2022 voor EF Pro Cycling uitkomen. Dat vertelde de 33-jarige ronderenner aan de Colombiaanse journaliste Mónica Jaramillo tijdens een virtueel event waarin Uran centrale gast was.

Uran was gisteravond te gast in Tour Colsubsidio, een virtueel event in zijn thuisland, waarin hij zijn vele volgers en wielerfans technisch advies gaf over hun favoriete sport. In een inleidend gesprek met Jaramillo gaf hij aan dat hij EF Pro Cycling twee jaar langer trouw blijft. De Colombiaan maakt al sinds 2016 deel uit van de ploeg van manager Jonathan Vaughters.

Dit jaar werd Uran achtste in het eindklassement van de Tour de France. Al bij al een opsteker, want de Colombiaan had een lange revalidatieperiode achter de rug na een val in de Vuelta van vorig jaar. Hij brak daarbij zijn linkersleutelbeen, schouderblad, enkele ribben, een paar wervels én hij liep een beschadiging aan de long op.

Wat 2021 betreft, gaf Uran nog aan dat hij een doel wil maken van de Ronde van Spanje, de enige grote ronde waarin hij in het eindklassement nog niet op het podium stond, ondanks zes deelnames.