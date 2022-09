‘Rigoberto Urán twee jaar langer bij EF Education-EasyPost’

Rigoberto Urán blijft twee jaar langer bij EF Education-EasyPost. Dat meldt Daniel Benson van VeloNews. De Colombiaan, wiens contract aan het einde van dit jaar afloopt, zou een nieuwe overeenkomst hebben met de Amerikaanse ploeg tot eind 2024.

Benson schrijft dat Urán vermoedelijk echter al eerder zal stoppen, na de Olympische Spelen in Parijs. Deze vindt in de zomer van 2024 plaats. Bij EF Education-EasyPost zou de 35-jarige renner vooral een belangrijke pion gaan worden voor Richard Carapaz in de grote rondes. Carapaz komt deze winter over van INEOS Grenadiers.

Úran rijdt al sinds 2016 voor de ploeg van Jonathan Vaughters. In zijn tweede jaar voor het toenmalige Cannondale-Drapac eindigde hij als tweede in de Tour de France. Dit jaar won hij een rit in de Vuelta a España, die hij als nummer negen afsloot.